Ciclismo, due giorni con i big: "Felici della presenza di Pogacar. Ci ha sorpreso e non è l’unica stella"

di Luca Bongianni

Brillerà una stella oggi nell’ottava edizione del Giro della Toscana, con partenza e arrivo a Pontedera. Il campione sloveno della Uae-Emirates, Tadej Pogacar, ha deciso di chiudere la stagione in Italia e più precisamente in Valdera, prima di finire l’annata con il Giro dell’Emilia, la Tre Valli Varesine e il Giro di Lombardia. Parteciperà oggi al Giro della Toscana e domani alla Coppa Sabatini. Una notizia arrivata a pochissimi giorni dal via, in programma per questa mattina alle 11.20 dal piazzone (start ufficioso), e che ha sorpreso tutti. Dalle dalle 9.45 circa verranno presentate le squadre. Alle 11.30 da via dell’Industria ci sarà il via ufficiale alla corsa. L’arrivo dei primi ciclisti è previsto attorno alle 15.57 in via De Gasperi. Nel corso della gara i protagonisti affronteranno due volte le salite di Lajatico e due volte il Monte Serra.

La gara sarà visibile sui canali Rai ma anche su diverse televisioni internazionali. "Saranno due giorni di grande ciclismo con veri professionisti di quello che è uno degli sport più belli del mondo – le parole del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi –. La nostra città e la tutta Valdera saranno protagonisti su tante tv nazionali e internazionali e ciò contribuirà alla promozione del nostro territorio. Se riusciamo ad organizzare questi eventi è grazie alla forza dei nostri volontari e delle nostre forze dell’ordine che faranno di tutto per garantire la sicurezza. Ci sarà da fare qualche sacrificio per strade o parcheggi chiusi, ma credo sia il giusto punto di mediazione per poter realizzare eventi di questo tipo". Alla vigilia delle due gare c’è entusiasmo nelle parole di Luca Di Sandro, presidente della UC Pecciolese, società organizzatrice.

"La presenza di Pogacar ci ha sorpreso – ha detto – ma non è l’unica stella (ci saranno nomi come Carapaz, Moscon, il campione italiano Velasco ecc., ndr). L’obiettivo sarà far entrare Pontedera nel circuito UCI ProSeries come Peccioli. Il binomio Pontedera-Peccioli ha tutto per entrare a breve tempo nella mondialità del ciclimo".

Relativamente al Gran Premio Città di Peccioli Coppa Sabatini di giovedì 14 settembre c’è un cambiamento nella location di presentazione squadre e preliminari di partenza. Quest’anno è impossibile far sfilare le squadre allo Stadio di Peccioli: sono in corso lavori di ammodernamento. Le squadre della Coppa

Sabatini verranno presentate all’Incubatore d’Imprese situato

nelle vicinanze dello stadio. Anche per la gara di Peccioli la presentazione delle squadre avrà inizio attorno alle 9,45. Il via effettivo in Piazza del Carmine (zona centro storico di Peccioli) verrà dato alle 11,30.