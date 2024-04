"Ciao Matti", il messaggio di Gianluca Mancini

MONTOPOLI

Tra le centinaia di messaggi di cordoglio e di ricordo di Mattia Giani, il ventiseienne calciatore del Castelfiorentino morto dopo aver avuto un attacco cardiaco durante la partita trta Lanciotto Campi e Castelfiorentino, la sua squadra, c’è anche quello di Gianluca Mancini, vicecapitano e difensore della Roma e tra i pilastri della nazionale azzurra. Mancini, come noto, è di Montopoli. E San Romano è frazione di Montopoli per la maggior parte del suo territorio e per una parte di San Miniato, comune dove abita la famiglia di Mattia. La conoscenza tra Giani e Mancini risale a quando i due erano bambini, sempre nel segno del calcio. E ora c’è anche un legame familiare molto forte tra le due famiglie visto che Elia, fratello di Mattia, è fidanzato con la sorella di Mancini.

Quella di domenica per il forte difensore giallorosso è stata una giornata di paura che poi lunedì si è trasformata in lutto. Paura domenica nel tardo pomeriggio per il compagno di squadra Ndicka che si è sentito male in campo a Udine, durante Udinese-Roma (anche questa gara sospesa). E nelle prime ore della notte anche per Mattia, che era stato ricoverato in ospedale a Firenze in condizioni disperate. Lunedì mattina la tragica notizia della morte del fratello del fidanzato della sorella.

"Ciao Matti", ha scritto Gianluca Mancini sui social dove ha anche postato una foto di lui insieme a Giani in spiaggia. Commovente il messaggio di Elisa Baggiani, moglie di Mancini che, sempre sui social, ha aggiunto: "Oggi ogni pensiero va a te caro Mattia... a te, il dolce fratellino del nostro amato zio Elia. Caro zio Eli siamo distrutti e non ci sono parole, ma ci stringeremo e nella difficoltà ti aiuteremo a rialzarti noi e le tue nipotine. Riposa in pace Mattia".

E in un messaggio anche il presidente dell’Aiac, Associazione italiana allenatori calcio, il sanminiatese Renzo Ulivieri, esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Mattia Giani, sottolinea anche la scelta dei due allenatori, Marco Guidi e Nico Scardigli (come Cioffi e De Rossi a Udine) di non proseguire la partita in accordo con l’arbitro.

g.n.