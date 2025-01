"Ci vorranno oltre 3 milioni per arrivare ad ampliare il Cencione"

Serviranno 3milioni e 200mila euro per consolidare la valle di Cencione e procedere con la realizzazione dell’atteso ampliamento il cui raddoppio avrebbe dovuto essere frutto del project financing. Un obiettivo, aumentare gli stalli nel parcheggione a servizio del centro storico, che è stato inseguito sia dalla due amministrazioni Gabbanini che dalla prima giunta Giglioli. nel dicembre dello scorso anno fu affidato ad uno studio di architettura di San Miniato il progetto di studio di fattibilità tecnico-economico per arrivare al varo dell’operazione. Il parcheggio nacque alla fine degli anni ‘90, partendo anche dall’esigenza di consolidamento di parte del versante nord, tant’è che fu realizzato il complesso del “Bastione” dotato di ascensori per la risalita al centro. Nacque già con la “promessa” che sarebbe stato solo il primo lotto e ne sarebbe seguito un ’altro. Poi le note vicende del project financing, nelle quali sono rimaste incagliate anche tante altre opere pubbliche, hanno fermato tutto.

Ora – hanno annunciato il sindaco Giglioli e l’assessore Greco, nei giorni scorsi – lo studio è pronto e servirà per iniziare il cammino. Sarà illustrato nelle prossime settimane in una seduta della consulta. E si sa già quando potrà costare la messa a terra del progetto. Soldi che al momento non ci sono e che l’amministrazione si impegna a reperire. "Un progetto che vogliamo realizzare nelle legislatura – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco –. Un’opera importante di consolidamento, in prima battuta e soprattutto: ma, come noto, consentirà anche di aumentare i posti auto". Il parcheggio della Valle di Cencione la più ampia area di sosta a servizio del centro storico, la cui conformità – almeno allo stato attuale – non presenta altre ipotizzabili realizzazioni di stalli di così vasta portata. E’ grande. Ma è da sempre sottodimensionato rispetto alle esigenze.

C. B.