"Ci vorranno ancora giorni per la riapertura di di via de’ Mangiadori "

Via de’ Mangiadori resta chiusa. L’ordinanza del sindaco, viene spiegato, ha dato trenta giorni di tempo al privato per tutti gli accertamenti necessari a verificare la sicurezza delle strutture e del muro di contenimento e procedere con la rimozione dei detriti. "Fin quanto non avremo tutte le relazioni non è possibile riaprire al traffico ed ai pedoni il tratto di strada – spiega il sindaco –. Anche se le macerie rovinate sulla carreggiata fossero state rimosse. La strada tornerà percorribile da tutti quanto avremo le garanzie di sicurezza. I lavori e gli accertamenti non sono a carico del Comune. So che i cittadini attendono la riapertura, necessaria anche per una migliore viabilità. Credo però che sarà necessario attendere ancora alcuni giorni". La frana è del 14 febbraio scorso quando, le forti piogge provocarono la caduta di un terrazzo su un giardino sottostante, proprietà di un appartamento di via Rondoni, nel centro storico, i cui massi di ricaduta invasero via de’ Mangiadori.