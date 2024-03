Ci sono 550 posti nei nidi. Iscrizioni di nuovo aperte

Sono circa 550 i posti disponibili. Anche per lattanti. Fino al al 22 aprile sono così nuovamente aperti i termini per iscrivere ai nidi i bambini nati dall’primo gennaio 2022 al 22aprile 2024 nelle strutture di tutti i Comuni dell’Unione, ovvero quelli di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia, Pontedera, per l’anno educativo 2024.2025. Come al solito la procedura per l’iscrizione sarà completamente telematica e sia le domande di iscrizione che quelle di rinnovo potranno essere presentate online dal sito dell’Unione Valdera. Fra i 17 nidi situati nei Comuni dell’Unione, alcuni sono provvisti anche di sezioni per lattanti a partire dai 3 mesi. I genitori che intendono iscrivere i propri figli possono conoscere gli ambienti e spazi educativi di ciascun nido visitando le strutture durante le visite organizzate il cui calendario è sul sito dell’Unione,