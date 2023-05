Ci sarà "Capanne sotto le stelle" nel giorno della festa della Repubblica

CAPANNE

La prima edizione di "Capanne sotto le Stelle" caratterizzerà venerdì 2 giugno nella frazione di Montopoli dalle 18,30 in poi. Buon cibo, divertimento e musica con il Dj tour della discoteca Concorde. Sono questi gli ingredienti della manifestazione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Ccn-Centro commerciale naturale di Capanne con il patrocinio del Comune di Montopoli e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest-Terre di Pisa. L’evento è sostenuto dalla Banca Popolare di Lajatico e sponsorizzato da carrozzeria Di Gianni, Nicole, Tre A, Zolfanelli, Tecnologia e Colore, Themamec Officina Meccanica, Edilprogress, Fogli Idraulica, Dpa e Gronchi Safety Group. Appuntamento Venerdì 2 Giugno alle Capanne di Montopoli Valdarno a partire dalle 18.30 in Piazza Vittorio Veneto, per l’occasione chiusa al traffico. "Questo evento è una buona partenza per gli appuntamenti estivi in programma nel Comune di Montopoli", il commento del sindaco Giovanni Capecchi.

"Il mio ringraziamento va alle attività commerciali del Ccn di Capanne che realizza un bellissimo evento che valorizza al meglio il proprio territorio", dice il presidente Area Vasta di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. "Questo appuntamento dimostra l’importanza della sinergie che l’amministrazione, attraverso il mio assessorato, ha sostenuto e promosso", le parole dell’assessore Valerio Martinelli. "Capanne in festa è solo il primo di una serie di appuntamenti che vorremmo organizzare nei prossimi mesi", l’invito del presidente del Ccn Maurizio Di Gioia e della consigliera Marilena Gambale. Ha confermato l’impegno ormai trentennale a sostegno del commercio locale il direttore della filiale della Banca Popolare di Lajatico Vincenzo Santonato, mentre il responsabile territoriale di Confcommercio Luca Favilli ha sottolineato l’importanza di una festa che nasce dal basso.