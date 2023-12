Chi viene a pranzo?. L’ospite è a sorpresa

L’iniziativa si chiama "Indovina chi viene a pranzo?" e ha già registrato un boom di iscrizioni. L’ideatore è don Armando Zappolini che ha coinvolto le famiglie di Ponsacco, Gello, Treggiaia e Val di Cava e nei giorni scorsi le persone delle diverse comunità interessate hanno potuto candidarsi attraverso una scheda informativa, scegliendo di ospitare persone sconosciute o conosciute, essere ospitati ma anche entrambe le possibilità ed in questo caso saranno gli organizzatori a comunicare quale modalità spetterà a chi ha deciso di essere al contempo ospitato o ospitante. L’appuntamento è per domenica 17 gennaio alle ore 12.30 e quest’anno ci saranno anche ospiti illustri come il vescovo di San Miniato, Giovanni Paccosi, la sindaca di Ponsacco, Francesca Brogi, e il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi. Le schede raccolte sono state numerosissime. "Siamo felicissimi – dice don Armando Zappolini, parroco di Ponsacco, Gello, Treggiaia e Val di Cava – il numero di adesioni all’iniziativa ha raggiunto il centinaio. Quest’appuntamento, ideato qualche anno fa quasi per gioco dal sottoscritto e dal diacono Tommaso Giani, è nato per riportare nelle nostre comunità il valore della socialità e dall’accoglienza. Non importa chi sia l’ospite, l’importante è aggiungere un posto a tavola aprendo la propria casa all’altro, senza remore, pregiudizi o paure. Tutti ostacoli, invece, che la nostra società individualista ed egocentrica ci pone davanti. Scoprire che le persone sono coinvolte e partecipano ci fa ben sperare".

Durante il pranzo, potrà anche capitare che alcune animatori delle diverse parrocchie suoneranno alle varie case coinvolte per realizzare foto, clip video e interviste scherzose ai commensali a sorpresa. La giornata si concluderà alle 15 nella chiesa di Ponsacco dove il vescovo Giovanni Paccosi offrirà un caffè a tutti i presenti.