Chef stellati per l’agnello pomarancino

POMARANCE

Il Comune, in collaborazione con il Distretto rurale, il Consorzio Agnello Pomarancino e il giornalista enogastronomico Claudio Mollo, organizza per il 6 dicembre un evento esclusivo. L’appuntamento sarà dedicato all’agnello pomarancino e agli amanti della cucina d’autore, coinvolgendo chef stellati e chef emergenti con l’intenzione di proporre piatti dove questo prodotto di eccellenza del territorio sarà interpretato in nuove intriganti versioni, dando vesti diverse al pregiato agnello pomarancino. A realizzare gli assaggi saranno gli chef: Gaetano Trovato del ristorante "Arnolfo" di Colle di Val d’Elsa, due Stelle Michelin; Nicola Gronchi del tistorante "Romano" di Viareggio, una Stella Michelin; Stefano Pinciaroli del ristorante "PS" di Villa Petriolo a Cerreto Guidi, Stella Verde Michelin; Francesco D’Agostino chef del ristorante "La Martinatica" di Pietrasanta; Juri Zanobini del tistorante "Antica Farmacia" di Palaia e Ardit Curri del ristorante "San Martino 26" di San Gimignano.

In una serata unica che prenderà il via dalle 20 all’albergo ristorante ‘Il Pomarancio’, saranno presentati abbinamenti e fusioni inusuali. La serata gourmet sarà preceduta da un incontro, aperto alla cittadinanza e agli operatori, dal titolo "I prodotti della Valdicecina dalla terra alla tavola - Filiera corta e ristorazione: l’esperienza del consorzio agnello pomarancino", alle 18 al teatro De Larderel.