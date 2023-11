Cessione dell’Arena al Pisa: "Proposta concreta e realistica. Da noi la massima disponibilità"

Prosegue il dialogo dell’amministrazione comunale con la società nerazzurra in merito alla possibile cessione dell’Arena Garibaldi, mentre di pari passo si lavora alacremente per completare i primi lavori di manutenzione straordinaria. A rivelarlo, alla trasmissione Il Nerazzurro di Telegranducato, condotto da Massimo Marini, è il vicesindaco di Pisa Raffaele Latrofa.

"Lo stadio è in queste condizioni da tanti anni e sappiamo che dev’essere riqualificato in maniera importante - ammette il vicesindaco - La società ha sempre manifestato per prima la volontà di realizzare un forte restyling e in questi anni ciò ha comportato da parte nostra manutenzioni volte al breve termine. Quando si ha un obiettivo a lungo termine per tutelare il risparmio dei cittadini non possono essere buttati via dei soldi pubblici". Latrofa ha lasciato intendere che al momento il dialogo con la società nerazzurra è gestito direttamente dal sindaco, con il Comune di Pisa che ha chiesto una sola garanzia al Pisa Sporting Club per il futuro: "La proposta del sindaco è molto concreta e realistica per la cessione dell’impianto - prosegue il vicesindaco di Pisa –. I matrimoni però si fanno in due, ma il comune ha manifestato la sua piena disponibilità. Penso che sia un’opportunità importante e la cifra del passaggio della vendita non è certamente un aspetto secondario. Non abbiamo interesse a lucrare, ma l’unica cosa che ci interessa a livello di amministrazione comunale è che nello stadio ci giochi per sempre il Pisa. Garantito questo cederemo l’Arena Garibaldi senza problemi".

Ci vorrà comunque un po’ di tempo prima che si arrivi a una quadra: "I lavori di manutenzione stanno procedendo con grande trasparenza. All’esito dei distacchi di intonaco tra la gradinata e il confine della curva sud si sono innescati una serie di meccanismi con la commissione di controllo che hanno richiesto una verifica dell’intera porzione di stadio coinvolta". Per il momento non è ancora possibile stabilire se rimarrà la stessa capienza per la gradinata, come in occasione dell’ultima sfida casalinga: "Per la gara col Brescia del 25 novembre col Brescia non possiamo dir nulla al momento perché si stanno occupando di tutto i tecnici e gli ingegneri - conferma Latrofa -. Dopo la prossima riunione della commissione di vigilanza parleremo nuovamente alla città se emergeranno novità". "Abbiamo affidato ulteriori indagini con telecamere termografiche - spiega Latrofa -, per procedere successivamente, in caso di accertamento di anomalie di rilievo, a ulteriori approfondimento tramite altre tecnologie, per arrivare a una stima dei costi e programmare gli eventuali necessari interventi".