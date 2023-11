Cerimonie istituzionali. Ecco il Galateo

Una guida operativa per orientarsi nel mondo del cerimoniale delle istituzioni. Ne parla il volume "Galateo in Comune", presentato nella Sala Nassiriya del Senato eche il 6 dicembre apporderà in Regione. Come e in quali circostanze si indossa la fascia tricolore? Quali sono i posti d’onore al tavolo o in una platea, con o senza corridoio, e dove devono posizionarsi le varie autorità durante una cerimonia? Come va espresso il lutto da parte dei membri di una amministrazione pubblica? Sono solo alcune delle molte domande alle quali risponde l’opera. che un vademecum dei doveri, cerimoniale e consigli per l’immagine istituzionale della pubblica amministrazione locale”. L’autore del manuale è Michele Fiaschi, esperto di araldica e attento conoscitore del cerimoniale degli enti locali, e fa parte del gruppo di lavoro di Centro Studi Enti Locali, editore del volume.