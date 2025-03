"C’Era" una volta. Centro Espositivo . Riparbella Antica

Un piccolo e preziosissimo museo. Dinamico, all’avanguardia, pensato come luogo di educazione. Il C’Era-Centro Espositivo Riparbella Antica, che ha aperto i battenti l’8 marzo, come uno spazio tutto da scoprire. Un viaggio nel passato attraverso reperti, nuove tecnologie ed esperienze sensoriali. Situato nei locali rinnovati della biblioteca comunale, il "C’era - Centro Espositivo Riparbella Antica" ospita una collezione unica tra cui la celebre "Corona aurea", scoperta casualmente negli anni ‘80 e testimonianza dell’eccellenza artistica etrusca. Un tesoro che è suggello dell’importanza di Riparbella nella storia antica, un ornamento funerario composto da laminette e foglie d’oro decorate a sbalzo, manufatto di rara bellezza di una cultura, quella etrusca, ricca e raffinata. Il nuovo centro espositivo accoglie anche altre scoperte sensazionali rinvenute nella necropoli etrusca di Belora. "L’inaugurazione è frutto di un lungo percorso ma è solo il primo passo, un inizio perché nei prossimi mesi parleremo ancora di archeologia", ha detto il sindaco Salvatore Neri. "Sono stato qui poche settimane fa per capire come voltare pagina dopo l’alluvione. Volevo esserci anche in questo momento di festa: l’apertura di un museo che è simbolo di rigenerazione e documenta la ricchezza della civiltà etrusca. Un luogo importante per il territorio e per la Toscana - le parole del presidente della Regione Eugenio Giani. "Il centro espositivo dovrà essere un luogo da vivere, dai cittadini, dalle scuole e dai visitatori che da oggi in poi faranno tappa a Riparbella anche per scoprire la storia etrusca. Per questo sarà fondamentale l’aiuto di tutti. Nel centro sono esposti reperti che erano già in dotazione dell’amministrazione comunale e altri in prestito dal museo di Cecina che tra 18 mesi torneranno al loro posto. Nella rotazione di reperti che avremo, proveremo a portare a Riparbella anche parte dela colllezione Chiellini donata a Livorno - sottolinea, per la Soprintendenza, Ilaria Benetti.