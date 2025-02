Centro storico e cantieri. Ecco i giorni più difficili: "La città è divisa in due"

Per il centro storico siamo alla vigilia dei giorni più difficili del 2025. Il Comune garantisce che cercherà di fare il mondo di accelerare il più possibile le opere. I disagi in vista sono tanti. Intanto entra nel vivo l’intervento di restyling di piazza del Popolo. Da lunedì partono infatti i lavori nella parte est della piazza e in via Conti, la strada che collega il centro storico. Per quattro mesi infatti San Miniato sarà letteralmente divisa a metà. "Adesso entriamo nella fase più delicata di questo intervento, quella che maggiormente impatta con la viabilità e con chi vive e lavora nel centro storico – spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco -. Per quattro mesi, fino a giugno, la strada sarà interessata da questo importante intervento; nello stesso momento, per due mesi, lavoreremo anche ai sottoservizi nella parte est della piazza, l’ultima rimasta".

Da cronoprogramma infatti si comincia fra poche ore da via Conti dove, fino all’11 marzo, si lavorerà al rifacimento dei sottoservizi. Dal 18 marzo verrà fatta la gettata e, la posa della pavimentazione, per ultima, a giugno. Per quanto riguarda invece Piazza del Popolo, dal 20 febbraio inizia lo scavo e il lavoro ai sottoservizi che si protrarrà fino al 21 marzo, per iniziare poi con la posa della pavimentazione dall’11 aprile.

"I lavori verranno svolti su due fronti in contemporanea, in modo da ottimizzare i tempi di cantiere con quelli di rifacimento dei sottoservizi – spiegano ancora i due amministratori -. Sappiamo che è un cantiere delicato perché impatta sull’assetto viario principale del centro storico, per questo, anche in questa fase avanzata del progetto, seguiremo da vicino lo svolgimento dei lavori e lo stato di avanzamento del cronoprogramma". Durante tutto il periodo di cantiere, la Ztl sarà regolarmente attiva con orario invernale fino 30 aprile e con quello estivo dal 1 maggio. Durante il cantiere, l’amministrazione ha preso impegno di seguire passo passo necessità ed urgenze che emergeranno: i lavori sono impattanti su tutta la vita del centro storico: dal trasporto scolastico, fino alle attività della Misericocordia con il servizio di ambulanza e trasporti sociali. Inoltre è alta l’attenzione dei commercianti: la chisura di via Conti rischia di avere impatti importanti sul lavoro dei negozi.

Carlo Baroni