Centro sociale di via Moro, locali rinnovati e resi più accessibili

E’ stato inaugurato ieri mattina il Centro Sociale a Castelfranco, a seguito dei lavori di riqualificazione che hanno interessato i locali in via Aldo Moro. Negli ambienti rinnovati si sono dati appuntamento il direttore della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Franco Doni e la responsabile servizi sociali territoriali Zona Empolese Valdarno Inferiore – Dipartimento dei Servizi Sociali, Elisa Guerrieri, insieme a parte dell’amministrazione comunale di Castelfranco. Un momento di condivisione importante a cui hanno partecipato anche i cittadini per uno spazio che è considerato di riferimento per i residenti sia dal punto di vista dei servizi sanitari che delle attività sociali svolte all’interno. Con la ristrutturazione, gli ambienti sono stati destinati per una parte a sede esclusiva dell’ambulatorio della medicina legale welfare ex zona Valdarno Inferiore della Asl Toscana centro. Per dare continuità al servizio sanitario, in via Aldo Moro infatti sarà trasferita l’attività della medicina legale attualmente svolta nel distretto sanitario di viale 2 Giugno.

"Ringrazio l’amministrazione di Castelfranco perché si è adoperata affinché la sede della medicina legale del Valdarno Inferiore rimanesse nel territorio comunale – ha sottolineato Daniela Lepore, direttore medicina legale welfare dell’azienda - prestando quindi attenzione all’attività in favore dei soggetti fragili oltre che a quella di sicurezza sociale che la nostra struttura svolge". La riqualificazione ad opera del Comune era stata richiesta dalla Asl Toscana centro. In considerazione dell’attività sanitaria da svolgere per i servizi della Medicina Legale in parte degli ambienti di via Moro, era necessario rendere idonea la struttura sotto ogni profilo. Qui troveranno sede i servizi di medicina legale e attività sociali rivolte alle persone più fragili. Un risultato importante ottenuto grazie alla stretta sinergia con la Società della Salute Empolese Valdarno Inferiore che l’amministrazione comunale ci tiene a ringraziare.