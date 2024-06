"Centri estivi a 800 minori". I grandi numeri di Shalom

Sono numeri che parlano, quelli del bilancio del Movimento Shalom. Parlano d’impegno e solidarietà. "Di per sé la lettura dei numeri fatta come al solito dal nostro direttore amministrativo, Luca Testi e dalla presidente del consiglio economico Gabriella Messerini – spiega il fondatore dle movimento don Andrea Cristiani – ricalcano i movimenti di sempre. Anche quest’anno il bilancio si é chiuso con poco meno di 3 milioni di euro in entrata e altrettanti in uscita. Stessa previsione, forse con un po’ di flessione, per l’anno in corso". "Vorrei dar voce ai numeri per rilevare come la situazione economica attuale è comparsa anche nel nostro bilancio – aggiunge il sacerdote – . Un drastico calo del sostegno a distanza che nel passato aveva raggiunto adesioni ben più importanti". Ma molto lavoro è stato fatto. "Attività senza fini di lucro sono svolte in tante parti del mondo perché gli obiettivi di Shalom sono la formazione e il lavoroi – ha aggiunto don Cristiani –. Le scuole e i centri formativi ai valori e alle professioni sono sparse in Italia e nel mondo. Centri per i bambini offrono servizi educativi di qualità sul territorio e con i campi estivi raggiungiamo oltre 800 minori. Ai soliti denigratori che hanno come hobby la calunnia noi diciamo “leggete i nostri numeri, venite a vedere , andate a vedere: solo Dio sa quante vite umane abbiamo salvato in 50 anni di storia".