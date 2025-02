Cenaia-Sestese è scontro per il secondo posto. Fratres e Mobilieri, chiamate per la salvezza

Una sfida valevole per una migliore posizione nei play off. Ma anche uno scontro diretto per provare a centrare la salvezza diretta (anche se questo traguardo pare molto difficile vista la distanza dal sestultimo posto), e comunque fondamentale in vista dei play out. E due scontri che hanno il sapore d’altri tempi e di altre categorie. Ma con due delle "nostre" invischiate nella parte bassissima della graduatoria.

L’ottava di ritorno è forse la giornata più avvincente e affascinante per Cenaia, Mobilieri Ponsacco, Fratres Perignano e Cuoiopelli, le quattro sorelle di Valdera e zona del Cuoio del girone A di Eccellenza. Al Pennati di Cenaia arriva la Sestese, second in classifica con 38 punti. Il Cenaia è quarto con 36 punti. Detto che per il primo posto ormai non c’è più storia visto che il Camaiore, con 52 punti, è protagonista di un altro campionato... lo scontro diretto tre seconda e quarta di domani a Cenaia è importante per i play off. Vincendo il Cenaia potrebbe balzare in seconda posizione (unica variante il Castelnuovo Garfagnana, terzo con 37 punti, non deve vincere contro il Fucecchio in trasferta). Con le due vittorie e il pareggio nelle ultime tre partite gli arancioverdi di Nicola Sena si sono rimessi in sesto e ora il secondo posto, che sia questa domenica o una delle prossime, non è più un miraggio. Arrivare secondi vuol dire giocare i play off in casa con il vantaggio di due risultati su tre per passare il turno, infatti basta anche il pareggio dopo i supplementari. Calcoli che devono essere fatti a questo punto della stagione quanto mancano appena otto partite alla fine.

Come è giusto fare i calcoli in zona ply out dove navigano Mobilieri Ponsacco (quintultimi con 23 punti) e Fratres Perignano (quartultimi con 22 punti), che, oltre a cercare di risalire in zona salvezza diretta, devono anche evitare di andarsi a scontrare nello spareggio per non retrocedere. Per questo motivo devono fare in modo di rimanere in queste posizioni.

Il Frates Perignano gioca in casa contro il Pontebuggianese (penultimo con 20 punti insieme al Certaldo). Vincere. Solo vincere. La squadra di Pacifico Fanani non ha altri risultati a disposizione per tenere a distanza i pistoiesi.

A Massa i Mobilieri Ponsacco sono chiamati a una prestazione straordinaria per conquistare punti. Una gara da cuore oltre l’ostacolo. Una gara che ha anche il sapore d’altri tempi visto che in passato Mobilieri e Massese si sono sfidate in campionati professionistici e con obiettivi per diversi da quelli attuali. Come Cecina e Cuoiopelli che si affrontano a Cecina. Per la Cuoiopelli la gara ha solo il significato di cercare di chiudere nella maniera più dignitosa possibile questo campionato che la vede ultima con soli cinque punti. lo Sporting Cecina ha ancora speranze di entrare nei play off.