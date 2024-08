Cena in bianco, è già record. Saranno 429 i partecipanti

PONTEDERA

Record di adesioni per la "Cena in bianco sotto le stelle" di domani sera a Montecastello. Ci saranno 429 persone, pronte a sedersi a tavola nel pittoresco borgo pontederese, per un appuntamento che è giunto alla sesta edizione.

Tra i partecipanti anche diversi turisti stranieri in vacanza in zona. La location è il paese stesso, apparecchiato con tavoli e sedie in un unico grande cerchio. Un serpentone che si snoderà su piazza Malaspina, via Matteotti, via Trento e via Trieste, interessando tutto il borgo storico che è disposto a forma circolare. La tavola sarà apparecchiata col cibo che ognuno potrà liberamente portare, così come gli addobbi: illuminazione, lanterne, candele e altro. Tutto in bianco.

La cena di San Lorenzo a Montecastello è una iniziativa che vede la collaborazione di tante realtà locali: Pro Loco Montecastello in festa, parrocchia di Santa Lucia, gruppo sportivo Montecastello, associazione Madonna di via Piana, con il supporto del Comune di Pontedera.