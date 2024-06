Cecilia Del Papa va in pensione: "Grazie, ora penso ai nipoti"

"La mia vita sempre impegnata sul lavoro, a difesa della medicina del territorio e dell’importanza degli ambulatori. Ora è il momento di pensare ai miei tre nipoti, ai viaggi e vorrei anche rimettermi a studiare". Da domani 1 luglio la dottoressa Cecilia Del Papa sarà in pensione. Laureata nel ’80 ed entrata come medico di famiglia a Pontedera nel 1984, per 40 anni si è impegnata moltissimo per la medicina del territorio, in rappresentanza dei medici di base ma non ha fatto mancare l’impegno anche nei sindacati, nell’Ordine dei medici e nel supporto ai giovani dottori. "Mi ritengo fortunata ad aver svolto questo lavoro – dice Del Papa – in questi giorni ho ricevuto tante dimostrazioni di affetto, alcune inaspettate. Ora largo ai giovani. A loro dico che vale la pena spendersi per questo lavoro, le soddisfazioni più grandi ce le danno i pazienti. Ho avuto bambini che andavano a scuola e che ora sono diventati genitori, 40 anni sono un bello spaccato della comunità pontederese. Sempre ai nuovi medici dico di insistere con la medicina di iniziativa e la cronicità".

Adesso circa 1.600 assistiti saranno chiamati a scegliere il nuovo medico di famiglia. Una procedura che può essere fatta online. Si può accedere al portare della Regione ‘Open Toscana’ e da qui entrare nella sezione ‘Cambio medico’, oppure sull’app Toscana Salute, ai totem PuntoSi, inviando una richiesta mail (a [email protected]) o utilizzando il modulo online della Asl. Disponibili ci sono Paola Biondi, Valentina Cervi, Giorgio Ciampalini, Vanni Galloni, Alessio Lambardi, Chiara Lelli, Francesco Monardo, Federico Pagliuca, Sonia Pistolesi, Simona Ponzone, Sara Rossi, Nicola Tavella e Daniela Telleschi. Come sostituto di Del Papa arriverà tra un paio di settimane Federico Ciapparelli.

l.b.