C’è una Vespa da mascherare

Il Museo Piaggio si prepara a festeggiare il Carnevale con il laboratorio "Maschera la tua Vespa" in un pomeriggio all’insegna della creatività e del divertimento che attenderà i più piccoli sabato 1 marzo dalle ore 14.30 offrendo ai partecipanti l’opportunità di realizzare la propria maschera ispirata alla Vespa. Difatti l’iconico spazio espositivo ospiterà un laboratorio di Carnevale pensato per bambini, organizzato in collaborazione con Mary Animazione Bambini. Questa attività permettendo ai bambini di portare a casa un ricordo speciale e con il laboratorio che sarà arricchito da un divertente angolo photo booth. La partecipazione prevederà un contributo di 10 euro da lasciare al bookshop del museo con posti limitati e la possibilità di iscriversi fino alle ore 17 del 28 febbraio.