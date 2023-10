Ccn, la nuova sfida: "Tanti micro eventi per tenere la città viva durante tutto l’anno"

Da una più efficace comunicazione sui social all’organizzazione di eventi che siano più frequenti in centro, fino ad un maggior coinvolgimento dei commercianti alla vita cittadina e nelle iniziative organizzate dal Comune. È ufficialmente iniziato il nuovo percorso del Centro Commerciale Naturale di Pontedera con i suoi vertici rinnovati, con Alessandro Lonsi del negozio Ghera nel ruolo di presidente e Lucia Santini del negozio Sotto e Sopra come vicepresidente. Un Ccn che adesso si prepara alle prossime sfide. "Voler riportare la gente nei negozi non è un semplice slogan, è il nostro obiettivo finale di tutti i progetti che vogliamo mettere in campo" ha detto Lonsi.

Quali saranno i prossimi passi?

"Sicuramente dovremmo comporre un direttivo capace di intraprendere questo percorso, perché da soli non si va da nessuna parte. Ne faranno parte Franco Cipollini, Alessandra Marsili e Laura Silvi, con i quali negli ultimi mesi ho condiviso idee e intenzioni, più altre persone che decideranno di mettere a disposizione voglia e tempo. Collaborazione, coinvolgimento e ascolto non mancheranno".

Quali proposte per risollevare il commercio pontederese?

"Innanzitutto appoggeremo quel progetto We are Pontedera già presentato. Una campagna di comunicazione e marketing del centro e dei suoi negozi attraverso la realizzazione di un brand riconoscibile che possa essere pubblicizzato sui social. E poi passeremo all’organizzazione di eventi".

Cosa avete in mente?

"Ci piacerebbe realizzare eventi o micro-eventi che siano programmati con anticipo e che siano più frequenti, in modo da tenere la città viva per tutto l’anno. Ma su questo dobbiamo ancora capire che possibilità abbiamo e come possiamo muoverci. Già dal prossimo evento di Halloween vorremo sentirci partecipi e condividere l’organizzazione con il Comune, anche per comunicare meglio ai singoli commercianti eventuali strade chiuse o altro aspetti della serata".

Pontedera può rinascere dal punto di vista commerciale?

"La speranza c’è, noi ce la metteremo tutta. Questa ondata di freschezza vista nelle ultime settimane è di buon auspicio".