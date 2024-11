Catarsi a Bali si racconta in tv. E vince la puntata

Un piccolo angolo di Toscana si affaccia ora sull’oceano di Bali grazie alla Terrazza Uluwatu, un ristorante aperto da due amici italiani originari di Pisa. Federico e Andrea, sono stati protagonisti di una puntata emozionante del programma televisivo Little Big Italy. I due si sono incontrati per la prima volta sei anni fa sull’isola, dove una vacanza come tante è diventata l’inizio di una grande amicizia e di un progetto di vita in comune. "Io sono arrivato qui per primo ben otto anni fa - ha dichiarato Federico Catarsi, di Pontedera, precisamente de La Rotta - sono partito molto presto da Pisa e a vent’anni ero già fuori di casa, iniziando a lavorare presto". Spinti dal desiderio di portare il gusto e la tradizione italiana su un’isola dall’atmosfera magica, i due hanno dato vita a La Terrazza Uluwatu, situata su una scogliera che domina il mare. "Facevo il consulente finanziario e lui è stato il mio primo istruttore di Surf - ha aggiunto con emozione, Andrea Bardini - ho deciso di rimanere vedendo che non era stressato come me e ho capito dopo un po’ che anche io avrei potuto iniziare una vita da un’altra parte". Dalla tradizionale schiacciata toscana, agli gnocchi alla sorrentina, fino al raffinato risotto pere e noci, i due hanno trasmesso un’autentica passione per la cucina, riflessa nella cura di ogni dettaglio guadagnando nella puntata ben trentuno punti che li hanno portati alla vittoria. "Siamo felicissimi - hanno infine commentato entrambi - è una bellissima sensazione" Vincendo il premio come miglior ristorante italiano di Bali i due sperano di offrire ai visitatori un’esperienza unica, dove ogni piatto racconterà un pezzo d’Italia.