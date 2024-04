Casting nella sede della Coalizione. Scontro sui provini ‘acchiappa voti’: "Chiara operazione elettorale"

E’ bufera sul casting in programma oggi nella sede del comitato elettorale della Coalizione Civica. A sollevare il polverone, la lista #FareVolterra che sostiene la candidatura del sindaco uscente Giacomo Santi: la compagine di centrosinistra ha acceso la miccia su un volantino, circolato nei giorni scorsi sui social, in cui si pubblicizzano provini, in agenda come detto oggi, per comparse per una produzione televisiva straniera. Provini nel quartier generale della Coalizione Civica che candida a sindaco Francesca Giorli, manager nel settore cinematografico. Per la lista di Santi, la questione del casting in una sede elettorale è una vicenda opaca, "una strumentalizzazione - ha scritto #FareVolterra - per offrire posti di lavoro in un luogo dove al contempo si chiedono voti, cioè la sede di un comitato elettorale". Ecco la ricostruzione della Coalizione Civica, per la quale l’operazione casting nella propria sede elettorale è in totale trasparenza: "Negli ultimi giorni, ed è l’effetto dell’avvicinarsi delle elezioni amministrative, stanno aumentando di intensità gli attacchi del gruppo Pd e, quindi di #FareVolterra, nei confronti della nostra compagine. Pare si voglia cercare lo scontro ad ogni costo, e questo probabilmente per mancanza di argomenti. L’ultimo motivo del contendere è stata la notizia di un casting. Siamo un’associazione civica che non si occupa di materie non pertinenti allo scopo. Tuttavia ci è stata chiesta da Stefania Bibbiani, attiva nel mondo del cinema, una sede per poter svolgere in tempi ristretti un casting per un film che a breve sarà girato nella zona di Firenze. Si tratta di un’opportunità in più per i volterrani, per poter essere partecipi di un’iniziativa per la quale altrimenti si sarebbero dovuti recare nel fiorentino. Visto che questa iniziativa va in aiuto a Volterra, abbiamo concesso gratuitamente la sede, affinché vi siano opportunità, quelle che per 5 anni sono state assenti. Opportunità che offriamo a chiunque crede nel nostro territorio".

"Ricordiamo che la sede della lista è una sede privata, non un ufficio pubblico pagato con i soldi dei contribuenti. A differenza di altri, non frughiamo nelle tasche dei nostri concittadini con operazioni smaccatamente elettorali. Noi preferiamo arricchire la città e non depauperarne le casse". E sul lavoro della candidata Giorli nel settore cinematografico? "Il problema, per taluni, è che si parlerà di cinema. E la nostra candidata in questo settore è forte - è la risposta stizzita della Coalizione - Una città che può torna re ad essere teatro di colossal internazionali, con il suo nome che torna sugli schermi di tutto il mondo. Non sia mai, meglio il grigiore dell’usato sicuro".

Ilenia Pistolesi