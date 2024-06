Castelnuovo verso il voto. Fra lavoro e turismo. Il confronto fra candidati

Prosegue il confronto elettorale, sul nostro giornale, tra i candidati sindaci in Alta Valdicecina. Un confronto composto da quattro domande per i due candidati che l’8 e il 9 giugno si sfideranno alle urne per la poltrona di sindaco di Castelnuovo Valdicecina. I candidati sindaci, in ordine alfabetico: Alberto Ferrini, 58 anni, sindaco uscente e candidato sindaco per la lista civica "Per il Comune", e Luca Filippi, 48 anni, geometra, candidato sindaco per la lista civica "Progettiamo Castelnuovo". Ferrini, laureato in scienze politiche, ricopre la carica di sindaco dal 2009. Filippi, da sempre appassionato di politica, lavora in una ditta edile di Piombino. Ecco le domande che La Nazione rivolge ai candidati sindaci:

1) Partiamo dalla geotermia. Dopo gli stalli degli ultimi anni provocati da varie situazioni (il decreto Fer e il rinnovo delle concessioni), come lavorerà, se eletto, per dare nuova linfa a questo segmento fondamentale?

2) Quali azioni intende intraprendere, se eletto, per la salvaguardia dei servizi essenziali in un territorio, come la Valdicecina, marginale da un punto di vista geografico?

3) E quali, invece, le azioni per incrementare i flussi turistici?

4) Come, ciascun candidato, vuole sviluppare un progetto di politiche di area?