Castello e terme, boom di presenze Terreni: "Il 2022 è stato da record"

di Giuseppe Pino

La destinazione turistica Casciana Terme Lari segna una buona ripartenza. Crescono i turisti, soprattutto quelli stranieri. "Abbiamo superato la pandemia – ha detto Elisa Di Graziano vicesindaco e assessore al turismo – i numeri parlano chiaro. Il turismo nel 2022 è tornato a crescere ed è estremamente positivo il fatto che a crescere sono stati in misura considerevole i turisti stranieri". Nel 2022 gli arrivi a Casciana Terme Lari hanno fatto registrare +48%, +11% invece le presenze, con gli stranieri che hanno raggiunto il +66% rispetto all’anno precedente. Un andamento positivo che riporta nel suo complesso la destinazione quasi ai livelli pre-covid ed è confermato anche dalle performance dei principali attrattori della destinazione, le Terme di Casciana e il Castello dei Vicari. Per il Castello dei Vicari, cuore pulsante di Lari, il 2022 è stato l’anno migliore di sempre con 8.849 ingressi, numero che va a doppiare il risultato del 2021 e segna un +7,8% rispetto alla migliore annata fino ad oggi, quella del 2018. Il Castello piace, piacciono la sua offerta museale e le proposte organizzate nel corso dell’anno come la rassegna Un Castello per le Fiabe o ancora Le Fiabe in Galera, ma anche Halloween o le Notti in Castello. Stesso discorso vale per le Terme di Casciana per le quali il 2022 ha segnato un giro di boa importante: con un +32% di ingressi rispetto al 2019, nel settore benessere è andata ben oltre i livelli pre-covid anche in termini di fatturato che è passato da 168mila euro a oltre 350mila euro dello scorso anno, con un ottimo risultato nel periodo estivo e autunnale quando il fatturato è stato pari a circa 226mila contro i 107mila euro del 2019.

"Siamo davvero molto soddisfatti – ha detto il sindaco Mirko Terreni – i risultati raggiunto ci danno contezza della bontà delle scelte fatte in materia di turismo, un settore che per il nostro territorio è sempre più fondamentale. In questo buon andamento ha inciso sicuramente lo sforzo maggiore che abbiamo fatto in promozione e che è tutt’ora possibile sostenere grazie al contributo straordinario di oltre 300.000 euro riconosciuto dalla Regione Toscana". Dati positivi che potrebbero fare da volano, soprattutto a Casciana Terme, per invertire un recente passato non roseo che ha visto chiudere alcune strutture ricettive. Tra queste, ci sono alcune in attesa di una svolta, tra cui una finita all’asta.