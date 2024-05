"Castelbike è stato un successo grandioso". Oltre duecento partecipanti invadono il paese

CASTELFRANCO

Paolo Marinari, il presidente del Ccn–Centro commerciale naturale, è entusiasta. "Mai avremmo immaginato un successo del genere – le sue parole – Oltre 200 partecipanti alla prima edizione di Castelbike sono un risultato straordinario. Siamo felicissimi e il prossimo anno riproporremo sicuramente questa manifestazione che ha portato tanta gente in paese e ha permesso a chi ha preso parte al radno di mountain bike non competitivo di conoscere i boschi delle Cerbaie e in particolare la riserva naturale di Montefalcone che si trova nel nostro territorio". "Vedere l’entusiasmo dei tanti partecipanti è stato davvero emozionante e ieri ci siamo messi immediatamente al lavoro per togliere la segnaletica del percorso e garantire il ripristino delle aree coinvolte nella manifestazione – conclude Marinari – Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato e collaborato all’ottima riuscita di questa prima edizione di Castelbike, in particolare i colleghi commercianti". La manifestazione è stata organizzata dal Centro commerciale naturale di Castelfranco e Confcommercio con il patrocinio del Comune e la collaborazione del nucleo carabinieri forestali di Montefalcone (dipendente dal reparto carabinieri biodiversità di Lucca), Dottor Bike di Castelfranco, Ciclistica San Miniato Santa Croce e contrada San Martino.