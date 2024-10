Cassonetti per i vestiti: "Allo studio nuovo piano"

Presto potrebbe arriva una soluzione per risolvere il problema dei cassonetti di vestiti usati presi di mira dagli incivili o “soffocati“ dai sacchi che non trovano spazio all’interno. Lo annuncia l’assessore Alessandro Puccinelli che interviene sulla questione dei rifiuti abbandonati in strada che stanno sollevando proteste e una serie di segnalazioni. Un problema che sembra essersi accentuato questa estate dove molti cittadini hanno evidenziato strada e piazze degradate dalla presenza di piccole discariche a cielo aperto, in particolar modo nel quartiere stazione-villaggi e Fuori del ponte. Mobili, spazzatura, parti di auto, vestiario e tanto altro, abbandonati sui marciapiedi e aiuole in barba al rispetto degli altri e del bene pubblico. Spesso, per abbandonare quello che non serve più, vengono presi di mira i cassonetti del vetro e quelli dei vestiti usati. Per quest’ultimi potrebbe arrivare una rivoluzione. Proprio in questi giorni infatti, abbiamo pubblicato le foto dei cassonetti circondati da montagne di sacchi di abiti lasciati all’esterno perché i contenitori sono pieni da tempo. Non solo, approfittando del degrado, alcuni incivili hanno pensato di lasciare, tra i sacchi, altri tipi di rifiuti. Emblematica la foto di via Diaz dove uno scooter, forse abbandonato, era in parte ricoperto proprio dai sacchi. Bene, ora Puccinelli dice che tutto questo potrebbe finire presto: "Con la Cooperativa Coccapani che gestisce i cassonetti dei vestiti usati stiamo lavorando su una nuova modalità di conferimento che potrebbe eliminare tutta una serie di problematiche". La soluzione resta ancora top secret ma intanto l’assessore chiede il rispetto delle regole: "Se i cassonetti sono pieni, soprattutto ora che è il periodo del cambio degli armadi, invitiamo i cittadini a non lasciarli sui marciapiedi. Ricordo a tal proposito che c’è l’isola ecologica aperta anche il sabato. Chi conferisce lì ha anche uno sconto in bolletta".

Nicola Pasquinucci