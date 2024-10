Caso vigili: "Situazione non accettabile"

E’ scontro fra mggioranza e opposizione sullo stato di agitazione dei vigili urbani. "Pone seri interrogativi su come la giunta si rapporti con i propri dipendenti – attacca Forza Italia –.Atteggiamenti che vengono meno a tutti i tentativi di conciliazione messi in atto come nella ancora fresca vicenda delle ormai ex operatrici della biblioteca. Quello che meraviglia maggiormente è che per diversi servizi si è verificato nel tempo una lenta e progressiva riduzione del personale fino ad arrivare, nel caso dei vigili urbani, a un organico di sole 17 unità (al lordo di ferie e aspettative non godute), invece delle 23 previste in pianta organica". Stesso discorso, secondo gli azzurri, " si potrebbe fare per gli uffici tecnici e altri uffici comunali carenti di personale". "Non è accettabile arrivare a una riduzione del 30% dell’organico senza che un gestore della cosa pubblica abbia almeno provato a porvi rimedio con provvedimenti programmati e mirati – attacca il gruppo – . Un servizio importante quello svolto dalla polizia municipale, che investe aspetti come la vigilanza sui regolamenti sui rifiuti, il controllo del corretto svolgimento edilizio, vigilanza in centro storico (soprattutto nel periodo estivo ove a causa della movida la necessità di un organico all’altezza diviene una priorità anche in tema di sicurezza pubblica), controllo del territorio con un focus nei periodi di allerta meteo, che meritano attenzioni particolari". "Sarebbe stato auspicabile provvedere con un piano di sostituzioni graduale in base alla diminuzione del personale in servizio – la chiosa – . E’ il minimo che avrebbe dovuto fare un corretto gestore che ha a cuore il buon andamento della macchina comunale".