Caso Palazzo rosa, il ricollocamento. Montecatini Valdicecina dice no. Il sindaco: "Scriverò al ministero"

La questione torna a assumere contorni politici infuocati e da Ponsacco, il centro nevralgico della delicata faccenda del Palazzo di via Rospicciano, la polemica si propaga in Alta Valdicecina. Ecco quanto accaduto ieri: dopo varie interlocuzioni tra l’ex assessore al sociale Samuele Ferretti e il sindaco di Montecatini Valdicecina, Francesco Auriemma, il tema della ricollocazione degli inquilini di Palazzo Rosa finisce sui banchi dell’assise del borgo collinare della Valdicecina. Assise cui ha partecipato Ferretti. In soldoni, il nodo riguarda l’ipotesi di una ricollocazione, per i 9 nuclei familiari di Palazzo Rosa, nei Comuni che fanno capo alla Società della Salute Alta Valdicecina-Valdera.

E il sindaco Auriemma dice no a una ricollocazione nel proprio Comune. Mentre da Volterra il sindaco e vice presidente della Sds Giacomo Santi, che abbiamo contattato, afferma: "Non ci risulta un piano di ricollocazione delle famiglie in Alta Valdicecina". Passiamo a quanto ha dichiarato il sindaco di Montecatini Valdicecina ieri in consiglio comunale, annunciando missive di protesta: "Ho appreso a mezzo stampa che la Società della Salute, in collaborazione con diverse cooperative, sta cercando di collocare famiglie rom residenti nel palazzo Rosa di Ponsacco in altri alloggi nei Comuni afferenti alla Sds. Questo progetto, avviato alcuni anni fa, è stato finanziato con un contributo di 200 mila euro dalla Regione per la ridistribuzione delle famiglie rom".

"È preoccupante notare che, nonostante alcune famiglie siano già state trasferite, non è mai stato discusso questo progetto nelle riunioni in Sds da quando ci siamo insediati – prosegue il primo cittadino di Montecatini Valdicecina – Montecatini è un Comune che accoglie, aiuta e supporta gli stranieri, ma dobbiamo assicurarci che il nostro impegno non si traduca in tolleranza nei confronti dell’illegalità. Per questo sto preparando una lettera da inviare alla Prefettura, al Ministero degli interni e alla Sds, esprimendo le mie preoccupazioni riguardo ai problemi di ordine pubblico e sicurezza che potrebbero derivare da questo progetto. È importante che ciascuno si assuma le proprie responsabilità in questa situazione. Farò di tutto per non permettere tutto questo".

Da Ferretti, arrivano nuovi missili terra-aria. "Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) ho assistito al consiglio comunale di Montecatini Valdicecina dove si è parlato della questione dei residenti del Palazzo Rosa. Ribadisco al sindaco Gasperini che ricollocarli nelle nostre zone è controproducente per tutti, ponsacchini e non, si va a creare una bomba sociale da cui non ne usciremo più".