Case popolari, il nuovo bando. Ecco come fare domanda. Graduatoria da aggiornare

Pubblicato il bando di concorso generale per l’assegnazione delle case popolari. La domanda per gli alloggi di edilizia popolare può essere presentata fino al 30 novembre. Sul sito del Comune c’è il link per poter accedere alla piattaforma informatica attraverso cui si può compilare e presentare la domanda. Il richiedente dovrà accedere mediante autenticazione Spid o Cie e, una volta autenticato, dovrà compilare la domanda online per poi inviarla. Al termine verrà inviata una email all’indirizzo inserito con l’indicazione del numero di protocollo, del codice identificativo alfanumerico di cinque cifre abbinato al richiedente e con allegato la domanda di partecipazione e la documentazione allegata. In città ci sono diversi punti assistenza nei quali poter chiedere informazioni: al Sunia Pontedera alla Camera del lavoro di Pontedera Cgil di via Sacco e Vanzetti, al Sicet Pontedera presso la Cisl in via Brigate Partigiane, all’Unione Inquilini in Comune, all’Uniat presso la sede Uil di via Sacco e Vanzetti, alla Bottega della Salute dell’Unione Valdera ed allo sportello Informagiovani in Comune. "La formazione e l’aggiornamento delle graduatorie Erp – spiega Sonia Luca, assessora alle politiche abitative, edilizia residenziale pubblica ed edilizia sociale – sono necessari per attualizzare la domanda di casa ai bisogni emergenti, pur riconoscendo a coloro che erano già inseriti in graduatoria un punteggio premiale rispetto a chi presenta per la prima volta la domanda". "Sappiamo – ha aggiunto Luca – che il bene casa è oggetto di un diritto la cui soddisfazione è condizionata da molti fattori, ma l’impegno principale rimane quello di garantire la trasparenza e la legalità delle procedure, oltre alla migliore razionalizzazione del patrimonio esistente per dare quante più risposte possibili".