Case popolari alluvionate. Caparol dona la vernice: "100 secchi antimuffa"

Cresce la lista delle aziende del territorio che tendono una mano ai cittadini pontederesi colpiti dall’alluvione del 2 novembre scorso. La Caparol Center di Lugnano, azienda leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia professionale, ha donato al Comune di Pontedera 100 secchi di vernici antimuffa che saranno utilizzati per il ripristino delle parti comuni dei fabbricati Erp, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I 100 secchi di vernice sono stati stoccati nel magazzino di DecorErp e verranno distribuiti a supporto della residenzialità, per la bonifica dei locali di edilizia popolare danneggiati dallo straordinario evento atmosferico che si è verificato. L’amministrazione comunale ringrazia Caparol Center "per la sensibilità, generosità e vicinanza dimostrata al nostro territorio". Un gesto che si va a sommare a quel milione di euro che il Comune di Pontedera (con 500.000 euro), il Comune di Peccioli (con 300.000 euro) e il Gruppo Piaggio (con 250.000 euro) su tutti avevano messo a disposizione di famiglie, enti del terzo settore e aziende colpite dalle forti pioggie di due mesi fa.