Casa e ospedale di comunità. Ecco cantieri per sei milioni tra San Miniato e Santa Croce

Partono la prossima settimana lavori di ristrutturazione e di adeguamento sismico in alcune strutture dell’Aslper la realizzazione della Casa della Comunità di Santa Croce e dell’Ospedale di Comunità di San Miniato. Per quanto riguarda il "Degli infermi" l’intervento consiste nella ristrutturazione dell’attuale piano rialzato del padiglione Montegrappa del presidio ospedaliero incrementando il numero dei posti letto da 12 a 20 e dotando tutte camere di degenza di servizi igienici. Contestualmente è previsto il consolidamento della copertura e il rifacimento della facciata, oltre alla realizzazione di un impianto di condizionamento centralizzato a servizio del reparto di degenza. Il quadro economico dell’intervento ammonta a 3 milioni e 425 mila euro, di cui 3 milioni finanziati con i fondi del Pnrr e 450 mila euro con il fondo delle opere indifferibili.

L’inizio dei lavori è previsto per mercoledì 8 e la durata è di circa 1 anno e mezzo. Per Santa Croce l’intervento consiste nella ristrutturazione dell’edificio di recente acquisizione in adiacenza all’attuale distretto socio sanitario di via Mainardi per adeguarlo all’attività di medicina generale. Sono previsti degli interventi ai due fabbricati esistenti con la sostituzione degli infissi, il rifacimento della facciata e la ripassatura della copertura. Il quadro economico dell’intervento ammonta a 2 milioni e 400 mila euro, di cui 500 mila finanziati con i fondi del Pnrr, 1 milione e 600 mila euro con fondi regionali e 300 mila euro con il fondo delle opere indifferibili. L’avvio del cantiere è previsto per giovedì e durerà un anno e mezzo.

