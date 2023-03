Casa dello spaccio "E a rischio incendio"

GALLENO

"L’edificio ha gravi carenze di sicurezza ed è soggetto a rischi di scariche elettriche, esplosione, incendio". La casa è da tempo al centro dell’attività di spaccio da parte di persone, più o meno regolari, che vi abitano. Così il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, ha emesso un’ordinanza nei confronti della proprietà per "l’immediata eliminazione, nelle zone condominiali, dei rischi di scariche elettriche, con il ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti in conformità con la normativa vigente. Si ordina inoltre il consolidamento del parapetto delle scale condominiali". Interventi da realizzare entro 10 giorni. Ai due affittuari è stato ordinato, "il divieto di utilizzo con contestuale disalimentazione di tutti i fornelli e piani di cottura" e "l’immediato allontanamento ed eventuale restituzione delle bombole anche esauste di Gpl a ditta autorizzata". Il sindaco ordina anche "il divieto di permanenza ad uso abitativo all’interno dell’appartamento in questione di persone in eccedenza rispetto ai parametri secondo il decreto Sanità del 5 luglio 1975".