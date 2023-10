Casa della Salute Ponte a Egola: lavori alle porte - "A giorni firmeremo il contratto"

Affidati lavori da quasi 5 milioni di euro. Dopo anni di attesa c’è una certezza: si farà la casa della salite di Ponte a Egola. Anzi: "questa settimana sarà firmato il contratto", annuncia il sindaco Simone Giglioli. Poi ci saranno 45 giorni di tempo per iniziare la costruzione. Alla fine si sta dunque incamminando per diventare realtà la realizzazione della Casa della Salute in piazza Marco Biagi per un investimento. le cose si era in parte sbloccate nei mesi scorsi. Dopo la fase di progettazione era partita la gara di appalto per l’assegnazione dei lavori. "La Casa della Salute è il progetto sanitario più corposo

del territorio di San Miniato, a

servizio dell’intero Comprensorio.

Proprio per la sua importanza l’amministrazione lo ha sempre tenuto sotto costante monitoraggio per arrivare al più presto alla gara e all’inizio dei lavori. Il progetto della Casa della salute prevede un edificio articolato in un piano terra (circa 680 mq) e un primo piano (circa 860 mq)

collegati, oltre che dalla scala interna, anche da un impianto

ascensore. Darà dotata di impianto fotovoltaico e di serramenti con un sistema di ombreggiamento esterno e, all’esterno, si completa con parcheggio, percorsi pedonali e aree a verde. Un centro di portata comprensoriale,

di cui ha veramente bisogno il territorio". Il progetto, lo ricordiamo, venne presentato da Asl e Comune nel 2018. Poi sono seguiti una serie di problematiche – compreso il lungo periodo della pandemia – che hanno ritardato l’avvio delle opere per anni.

Ora però ci siamo e la struttura inizierà a prendere corpo nei prossimi mesi. Sarà strategica, appunto, anche perché sorgerà in una zona baricentrica e sarà fondamentale perché garantirà le prestazioni e le cure per la popolazione; un vero e proprio punto di riferimento per tutti i bisogni: sanitari, sociali, assistenziali, specialistici e amministrativi che servono al territorio. Strategica anche la collocazione: sarà costruita in prossimità di piazza Marco Biagi, vicino alla centrale piazza Guido Rossa, quindi nel cuore cittadino e facilmente raggiungibile anche dalle persone più anziane sia a piedi che con i mezzi pubblici. secondo il crono programma che fu annunciato i lavori dovrebbero concludersi in un anno e mezzo.

C. B.