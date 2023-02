Carnevale, vince La Lupa con Raffaella Carrà

La Lupa, con l’omaggio a Raffaella Carrà, vince il Carnevale d’Autore 2023. Il Nuovo Astro fa incetta di premi per le maschere singole e il carro. Un riconoscimento anche per La Nuova Luna. Nessun premio a Gli Spensierati, il gruppo plurivincitore. La Lupa si aggiudica anche il riconoscimento alla maschera riciclata "Il disco della Carrà" con Martina Bulleri. La maschera bella è "Il mio grosso grasso matrimonio Gipsy" indossata da Cristiana Gozzini del Nuovo Astro che vince anche la targa con le piccole Petra e Celeste ( ), a dedicata a Mariano Giannoni con indossata da Annamaria Bottoni. La Nuova Luna vince la targa per la miglior con Debora Torre. Soddisfatto il presidente del Comitato Comunale Festeggiamenti Carnevaleschi, Giorgio Bosco: "È stato un bel carnevale con tanta gente in piazza, segno che la scelta di non far pagare il biglietto di ingresso è stata vincente". Ad assegnare i premi cinque giurati anonimi, mentre la commissione che ha effettuato lo spoglio delle schede votate dai cinque giurati era composta dall’avvocato Giulia Pantani (presidente), dalla segretaria e dal presidente del Comitato.

Commossa Simonetta Carpina: "Sono contentissima e ringrazio tutto il gruppo per questa vittoria, il merito è loro; non pensavamo di vincere, anche se la gente in piazza ballava e cantava con noi". Gli Spensierati criticano il verdetto con il presidente Stefano Zingoni:

" La giuria cosa ha visto? Si chiama Carnevale d’Autore e per questo contano i vestiti, i costumi, i colori, le maschere e le paillettes, i dettagli sono fondamentali, altrimenti chiamiamolo ‘Ballando con le stelle’".

"Se vogliono così – conclude Zingoni – allora ce lo dicano e noi il prossimo anno, oltre ai balletti, si porta anche il cantante".

La Nuova Luna con Massimo Bertacca: . "Abbiamo preso quattro premi su sette – le parole di Gloria Dei del Nuovo Astro – Meglio di così non poteva andare".

"Ha vinto Santa Croce perché siamo riusciti a far tornare il nostro carnevale dopo due anni di stop e questo non era scontato",, il commento finale della sindaca Giulia Deidda.

gabriele nuti