Carnevale. Un successo. Altra sfilata

Si replica. Dopo che la prima domenica ha dato tante soddisfazioni agli organizzatori. E’ il carnevale di San Miniato Basso che per quattro domeniche richiama i bambini e le famiglie da tutto il comprensorio del cuoio e anche oltre. Grazie alla tante attrazioni in campo: animazioni, luna park, bomboloni e tanta musica. Insieme a i tradizionali carri che sfilano nell’anello dietro la casa culturale, pazientemente realizzati durante il corso dell’anno dai tanti volontari di questa realtà che è andata affermandosi negli anni per diventare il carnevale dei bambini del Cuoio. Il più conosciuto e gettonato. La prossima domenica dalle 15 dunque ci sarà la seconda sfilata dei carri allegorici dedicati alla favola di Pinocchio e al cartone animato Cars, e poi animazione per tutto il pomeriggio. Domenica 4 febbraio, alla stessa ora la terza sfilata con musica dal vivo.

La finalissima del 2024 sarà domenica 11 febbraio: ultima sfilata con tutti i carri dei precedenti corsi. Alle 16.30 Pinocchio (simbolo, vanto e nome del paese) sarà "lanciato nello spazio", come vuole la tradizione. L’usanza di legare il burattino a dei palloncini deriva dalla convinzione che Collodi abbia visitato San Miniato ed a questi luoghi si sia ispirato per scrivere la favola più famosa del mondo. La manifestazione, giunta alla sua quarantaseiesima edizione, è organizzata dalla Casa Culturale San Miniato Basso in collaborazione con il Comune di San Miniato. E tutto grazie ad un gruppo di appassionati che alla realizzazione di questa festa lavorano quasi tutto l’anno.

C. B.