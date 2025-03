Carnevale rimandato a martedì grasso

PONTEDERASlitta a martedì prossimo, 4 marzo, il Carnevale di Pontedera, in programma inizialmente per il pomeriggio di oggi, 1° marzo. La motivazione è legata alle avverse previsioni meteo che, proprio per la giornata di oggi, indicano maltempo con possibilità di pioggia sulla zona. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale di Pontedera di concerto con tutte le realtà del territorio che contribuiscono all’organizzazione e alla promozione dell’evento. Il Carnevale sarà rinviato alla prossima settimana, nel pomeriggio di martedì grasso, con il programma che rimane invariato.

Alle ore 15 in piazza Cavour laboratori, e giochi e cura di Arci ragazzi. Inoltre animazione ed esibizione degli allievi della scuola di circo Chez nous le cirque. Infine angolo di letture. Alle 15.30 parata, mentre alle ore 16 davanti agli ex Magazzini Chiarugi ci sarà i cantastorie Felice e Celina.

Alle 17.15 la seconda parata e a seguire lo spettacolo della neve con la Principessa del Ghiaccio e l’Ape a tema Frozen. Mentre in piazza Curtatone animazione con musica e l’Ape decorata con cartoni artistici. E alle 17.15 davanti agli ex Magazzini Chiarugi il cantastorie e alle 17.45 in piazza Curtatone spettacolo con Equilibri di coppia. E infine alle 18.30 in piazza Curtatone Gonghi, live set di e con Giovanni Federio, con strumenti ad arco, musica elettronica e registrazioni di campo.