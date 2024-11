Carnevale. Nuove cariche e i temi 2025

Nuovo slancio. Il Carnevale di Autore e si rinnova e riparte con nuovo in vista dei corsi 2025 che vedranno tornare gli ingressi a pagamento. Intanto però sono emersi i temi su cui i quattro gruppi stanno lavorando. La Nuova Luna presenterà maschere sul tema "Fatti di Passione Italiana", gli Spensierati invece sta lavorando su "Po po’ di Freccia", La Lupa affronterà il tema "Pensa e ripensa, chissà se di lui potrai fare senza" e il Nuovo Astro sta preparando maschere sotto il titolo "Nuovo Astro Social Club". Il carnevale sfilerà il 16 febbraio,il 23 febbraio e domenica 2 marzo. Con possibilità di recupero in caso di necessità dettate dal meteo, per domenica 9 marzo. Le nuove cariche sociali: il nuovo presidente è Maurizio Donati, il vicepresidente è Giovanni Lambertucci. Il tesoriere invece è Renzo Pozzolini, espressione degli Spensierati, il segretario è Lorella Talini de La Lupa. I consiglieri sono così ripartiti: Federica Carugi della Nuova Luna, Emilio Comparini Del Nuovo Astro, Michela D’Amato scelta tra i laici, Roberto Dini del gruppo La Lupa, Michele Landi del gruppo la Nuova Luna, Andrea Pancanti elettro tra i laici, Simonetta Pucci sempre espressione dei laici, Riccardo Ugolini del gruppo Nuovo Astro. Aurora Volpi degli Spensierati.

Tra i membri di diritto compaiono invece Angelo Scaduto, in qualità di presidente della Proloco, il consigliere comunale Francesca Cavallini e Laura Bilancieri, partecipa come rappresentante dell’associazione Commercianti. I presidente dei gruppi invece sono Simonetta Carpina per la Lupa, Stefano Zingoni per gli Spensierati, Massimo Belei presiede la Nuova Luna, Mirco Pieragnoli è invece alla guida del Nuovo Astro.