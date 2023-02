Carnevale di Bientina, il successo Avanti tutta con le ultime due date E le sorprese non mancano

È stato un grande successo di pubblico, divertimento e colori anche la terza uscita del carnevale di Bientina che domenica scorsa ha registrato il tutto esaurito. Numeri da record con una grande partecipazione di famiglie e bambini arrivati non solo da Bientina ma anche dai paesi limitrofi che hanno riempito piazza Vittorio Emanuele II. Ben 3.000 i bomboloni venduti dai volontari dell’Intesa carnevale di Bientina, 100 i volontari presenti sul circuito, 7 i carri realizzati dai volontari che lavorano per nove mesi all’anno per la realizzazione di questo sempre apprezzato carnevale. E adesso restano ancora due appuntamenti pomeridiani: domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio e poi il gran finale previsto per sabato 25 febbraio a partire dalle ore 19. Domenica prossima dalle ore 15 il corso mascherato con la sfilata del gruppo folkloristico La Castellana, animazione degli artisti Coriandolo e Rufus e la partecipazione della scuola di ballo Italy Dance Village con la partecipazione del gruppo I Bientinacci. Martedì 21 alle ore il carnevale, con la partecipazione degli artisti Chez Nous…le cirque! e del gruppo I Bientinacci, farà visita alle scuole e al centro anziani mentre nel pomeriggio, sempre dalle 15, si torna in piazza per il corso mascherato.

Sabato 25 poi il gran finale dalle 19 con l’apericena e una serata di ballo e divertimento con dj Spazialex ed il gruppo mascherato I Bientinacci. Per finire premiazione della Maschera In, con premi del valore di 600 euro, estrazione della lotteria del carnevale e spettacolo pirotecnico.