Carnevale d’autore. Domani seconda sfilata. Ospite Misterbianco

SANTA CROCE

Il contatto tra il Carnevale d’Autore di Santa Croce e il carnevale di Miserbianco in Sicilia è stato possibile grazie all’amicizia tra Antonino La Spina, presidente nazionale delle Pro Loco e Angelo Scaduto, presidente della Pro Loco di Santa Croce. Nel 2008 La Spina era stato ospite di Santa Croce insieme alla Pro Loco e al Comune di Regalbuto. La Spina era rimasto talmente impressionato dalle maschere di Santa Croce che ha pensato di far incontrare i due carnevali, che sono molto simili tra loro perché protagonisti sono i costumi. Così il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, domenica sarà ospite di Scaduto e della Pro Loco e del Comune di Santa Croce. Incontrerà la sindaca Giulia Deidda e il presidente del Comitato del carnevale Giorgio Bosco e assisterà alla seconda sfilata dei quattro gruppi in piazza Matteotti. "Sarà l’occasione per condividere idee e possibili progetti – le parole di Angelo Scaduto – In particolare la possibilità che un gruppo di nostri figuranti possa sfilare in una edizione di carnevale estivo a Misterbianco. Con l’obiettivo di una rinascita più vogliosa e decisa dei nostri carnevalai. Fare conoscere il carnevale vuol dire anche promuovere il territorio locale, provinciale e regionale".