Carnevale d’autore al gran finale. Quattro gruppi per sei premi. Sfilano gli alunni delle Primarie

SANTA CROCEQuattro gruppi per sei premi. Crescono attesa e fibrillazione per il gran finale del Carnevale d’Autore che è in programma oggi a Santa Croce. Dalle 15 inizio della sfilata con gli alunni delle classi delle scuole Primarie che hanno aderito al progetto Carnevale in classe. Come domenica scorsa, quando a sfilare sono stati i più piccoli dell’Infanzia che hanno colorato di allegria la piazza e dato il via al corso mascherato dei quattro gruppi sotto gli occhi di centinaia di genitori, nonni e spettatori.

Alle 15,30 entreranno per primi gli indiani degli Spensierati ("Popo’ di freccia") cui seguiranno cavi ed elettrodi dell’intelligenza artificiale della Lupa ("Pensa e ripensa chissà se di ’Lui’ potrai fare senza"), le spighe e la pasta della Nuova Luna ("Fatti di passione italiana") e infine i cubani del Nuovo Astro ("Nuovo Astro social club"). Intorno alle 18, dopo che la giuria, rigorosamente segreta gli avrà consegnato il responso, il presidente del Comitato Carnevale d’Autore, Maurizio Donati, leggerà i verdetti. I premi in palio sono quelli riservati al gruppo (le ultime due edizioni le ha vinte La Lupa) e alle maschere in pelle, carnevale domani, riciclata, bella e al carro più bello e caratteristico.

Intanto il carnevale è stato doverosamente omaggiato, celebrato e vissuto anche giovedì per il Giovedì Grasso con i due appuntamenti molto attesi in centro. Nel pomeriggio in piazza Garibaldi con la festa dedicata ai bambini. La sera con lòa mascherata libera in piazza Matteotti e al bar Giannini dove la fantasia carnevalesca dei santacrocesi si è sbizzarrita in travestimenti e temi particolari. Dai motociclisti (che hanno vinto il primo premio), alle Tic Tac, fino all’omaggio all’uva e al vino. le travestite da mocio e i tanti altri che si sono divertiti con la musica e gli intrattenimenti. Oggi il gran finale.