Carnevale 2026. Scelte le date. Tutte a febbraio

SANTA CROCEL’associazione Carnevale d’Autore si è riunita per fare il punto dell’edizione appena conclusasi e per cominciare a lavorare per il carnevale 2026. A tal proposito il consiglio presieduto da Maurizio Donati ha già deciso le date delle sfilate del prossimo anno che saranno tutte concentrate nel mese di febbraio. I quattro gruppi scenderanno in piazza Matteotti per il corso mascherato di debutto domenica 1 febbraio. Poi le domeniche 8 e 15 con eventuale recupero il 22. Una decisione quasi a tempo di record quella assunta dall’associazione Carnevale d’Autore di Santa Croce il cui nuovo consiglio direttivo, che è in carica dall’autunno scorso, ora potrà lavorare per un anno intero alla prossima edizione.

Ovviamente i gruppi – Gli Spensierati, Il Nuovo Astro, La Lupa e La Nuova Luna, rigorosamente in ordine alfabetico – si prendono un periodo di riposto dopo le fatiche dei mesi scorsi per allestire carri e mascherate. Un riposo pensante, però, perché devono essere scelti i temi delle sfilate del 2026, prima di iniziare con la realizzazione dei bozzetti delle maschere. Il Carnevale d’Autore conclusosi lo scorso 2 marzo è stato un successo, con tantissime persone (oltre 3.000) che hanno assistito ai tre corsi mascherati. Molto belle anche le sfilate dei bambini delle scuole dell’Infanzia e delle Primarie che hanno aperto il secondo e il terzo corso. Come noto Gli Spensierati hanno fatto incetta di premi e riconoscimenti, ben sei su sette. Solo La Nuova Luna si è aggiudicata il premio per la maschera buffa. Ma ormai è un carnevale passato. Si pensa al 2026.