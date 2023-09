Carenza di pediatri a Pontedera: Criticità e accuse

PONTEDERA

Caos pediatri dopo il pensionamento del dottor Moretti. Le assegnazioni provvisorie sono state gestite dalla Asl in maniera automatica. Mentre la scelta definitiva è di competenza delle famgilei. Così c’è chi dice di non essere stato informato, come Gianluca Tuzza di Ponsacco (articolo pubblicato su La Nazione di ieri) e chi è rimasto senza pediatra (lettera ricevuta ieri da una mamma di due bambini di Pontedera) che ha seguito il consiglio del sito dell’Asl Toscana Nord Ovest di effettuare la scelta in modalità on line e si è vista passare avanti da chi si è rivolto allo sportello. "Il primo settembre alle 8,30 abbiamo inserito nell’app la scelta del pediatra Pulvirenti e Gori come seconda possibilità – scrive la mamma – All’ora di pranzo siamo stati informati per mail che i due pediatri non sono disponibili e ci vengono indicati due dottori di Ponsacco. La sensazione è di essere stati presi in giro su un nostro diritto".

"Tutti i nuovi incarichi e tutte le cessazioni di medici sono segnalati dalla nostra azienda sul sito internet, attraverso comunicato stampa e post su tutti canali social istituzionali – risponde l’Asl Toscana Nord Ovest – con indicate le modalità con le quali gli utenti possono scegliere il proprio pediatra di famigli. Nello specifico del dottor Pulvirenti, all’assunzione del suo nuovo incarico nell’ambito territoriale di Pontedera-Ponsacco, dal 1 settembre scorso, si è registrato un grande afflusso di richieste, sia allo sportello, sia online. Tutte le richieste che sono pervenute allo sportello o attraverso il portale Open Toscana sono state accolte in tempo reale e in ordine cronologico di presentazione. Ad oggi, tutte le disponibilità di posti del dottor Pulvirenti sono state occupate. Gli utenti possono scegliere altri pediatri dell’ambito territoriale di Pontedera-Ponsacco. L’assistenza ai pazienti è garantita. La situazione è all’attenzione dell’azienda che sta valutando tutte le possibilità per risolvere la criticità che si è verificata".