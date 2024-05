Capitale del fumetto. A Pontedera super artisti. Il grande evento "Era-Con"

Amanti del fumetto, Pontedera sarà casa vostra. Sabato e domenica 25 e 26 Maggio, l’"Arte del Fumetto" arriva nella città della Vespa. Questa edizione, organizzata dalla Galleria "Il Germoglio" e dal suo comitato scientifico, metterà di fronte autori provenienti da diverse esperienze che si sono affermati nel panorama nazionale e internazionale. "L’obiettivo – spiegano gli organizzatori– è quello di fare qualcosa che vada oltre lo stereotipo del fumetto, cercare di approfondire temi che via via hanno modificato l’approccio tipico del linguaggio. Sarà importante cercare di individuare e dibattere le nuove frontiere della cultura del fumetto, dell’illustrazione, i connubi con il cinema, le influenze delle nuove tecnologie. Grazie a Marco Turini, a Stuart Kenneth Moore, due delle più importanti presenze internazionali dell’evento di Pontedera, che con grande motivazione permetteranno di intessere scambi culturali tra le città di Praga e Pontedera". Saranno presenti altri talentuosi rappresentanti di Comics come Giulio Peranzoni fumettista e illustratore di Mondadori, Arjuna Susini docente corso di fumetto alla scuola internazionale di Comics di Firenze, Fabio Montorzi 3D Artist, Il giovane e eccellente disegnatore di fumetti Marco Russo. Non mancherà un omaggio a Tuono Pettinato (Andrea Paggiaro). La manifestazione si svolgerà all’interno della Galleria “Il Germoglio” e lungo tutta via Guerrazzi, dove ci saranno musica e attività collaterali. Sono previsti incontri e Workshop con: Marco Turini, Stuart Kenneth Moore, Giulio Peranzoni, Marco Russo, Arjuna Susini, ai quali studenti e giovani fumettisti possono partecipare.