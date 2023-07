Capannoli, i tanti cantieri Piste ciclabili e palazzi ecco la mappa aggiornata

di Sarah Esposito

È un mosaico di cantieri che si snoda dal centro di Capannoli per concludersi a Santo Pietro Belvedere e caratterizza, anche gli ultimi mesi, l’amministrazione guidata da Arianna Cecchini. Si parte da pochi metri oltre il palazzo comunale per la riqualificazione appena cominciata degli ex macelli che diventeranno la nuova sede della biblioteca per passare dalla pista ciclabile che collegherà la zona sportiva del capoluogo alla pista ciclabile esistente lungo la SP La Fila. Circa sei mesi per il primo intervento, mentre ci sarà da attendere la primavera per la ciclabile. "Siamo felici di poter annunciare anche gli ultimi cantieri – dice la sindaca Cecchini – nonostante gli anni del Covid con lo stop e l’aumento dei prezzi che ci ha costretto a rivedere le cifre di progetti già approvati. Cosa non siamo riusciti a realizzare di ciò che avevamo previsto? Gli interventi sul palazzo comunale, stimati all’incirca per 2 milioni, chissà magari sarebbe andata in modo diverso se non ci fosse stata la pandemia".

A Villa Baciocchi intanto procedono i restauri degli affreschi, un intervento che sarà presentato al pubblico il 29 luglio quando sarà allestita anche la mostra con i 10 bozzetti finali di Rotondarte, il progetto che farà vestire d’arte la rotatoria tra via Palmiro Togliatti, via Eugenio Montale, via Comunale n.1 e via Antonio Gramsci. "Con il completamento dei lavori di ampliamento alla scuola di Santo Pietro, che devono concludersi prima del suono della prima campanella, – continua – l’intervento di sostituzione degli infissi e la gara per l’efficientamento energetico alle scuole medie possiamo dire di aver eseguito lavori su tutte le scuole comunali in questi dieci anni. Un obiettivo tutt’altro che scontato e per cui devo ringraziare gli uffici per il lavoro instancabile. Poi ci sono gli spazi da restituire alla collettività, negli ex macelli ci sarà una sala indipendente da poter utilizzare e poi il centro Polifunzionale a Santo Pietro che sta prendendo vita accanto all’ex teatro. A breve ci sarà la gara anche per i lavori della ex scuola di Capannoli che diventerà un centro culturale, un progetto già finanziato che aspetta di partire". Quasi completato, manca soltanto l’illuminazione, il percorso pedonale che collega la parte bassa di Santo Pietro con quella più alta. In attesa di risposta invece il bando per la riqualificazione di piazza del Popolo.