Cantieri irregolari, denunce e 8mila euro di multe

PALAIA-CHIANNI

Tre impresari edili sono stati denunciati e multati per un totale di sanzioni che si aggira sugli 8mila euro per irregolarità riscontrate dai carabinieri in altrettanti cantieri edili nei comuni di Palaia e Chianni. Le lavorazioni sono state sospese. Sono i risultati dei controlli in materia di salute e sicurezza, volti a garantirne il rispetto sui luoghi di lavoro e a contrastare, il fenomeno dell’impiego irregolare dei lavoratori. Nel corso della settimana scorsa i carabinieri della compagnia di San Miniato e del nucleo carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Pisa hanno svolto attività di controllo congiunte presso alcuni cantieri edili pubblici e privati, presenti nella zona dell’Alta Valdera. Al termine degli accertamenti, hanno denunciato tre titolari di due società edili per non avere adottato idonee precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta dall’alto dei lavoratori e anche per assenza di un piano operativo per la sicurezza. A seguito delle rilevate violazioni alla normativa, così come previsto dal decreto legislativo 81/2008, i militari hanno adottato il provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali, contestando sanzioni per circa complessivi 8.000 euro. Le società non potranno riprendere i lavori fino a quando non avranno ripristinato le condizioni previste dalla normativa.