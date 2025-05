Cantieri, ecco la mappa. Dagli impianti sportivi alla cura del verde

VOLTERRA

Volterra impegnata in un programma di riqualificazione urbana per migliorare la qualità della vita dei cittadini e a valorizzare il patrimonio storico e naturale. Il sindaco Giacomo Santi fa il punto sui principali interventi in corso, evidenziando come "l’amministrazione stia lavorando con impegno per rendere la città più moderna, sostenibile e accogliente". Tra i cantieri attivi, spiccano i lavori per il nuovo campo sportivo a Saline, dove le ditte sono impegnate nella fase di drenaggio del terreno, preparatoria alla stesura del manto in erba sintetica. Allo stadio Romano Signorini sono stati completati i lavori di efficientamento dell’impianto di illuminazione con tecnologia led, mentre sono in corso interventi di ammodernamento degli spogliatoi, dei servizi igienici e del manto erbosi. Il progetto di grande rilievo riguarda la ricostruzione delle mura di San Felice: la fase finale dei lavori vede il completamento del muro a retta, mentre il secondo lotto prevede il rivestimento del muro con materiali originali, rispettando la storia e l’identità del sito. Per quanto riguarda la sostenibilità, si sta procedendo con la sostituzione delle caldaie della piscina comunale con modelli a condensazione, che garantiscono un rendimento superiore al 90%, riducendo consumi ed emissioni. Sono stati inoltre installati sistemi di controllo avanzati e verificato l’impianto di distribuzione del calore, per ottimizzare l’efficienza energetica. Il piano del verde e la riqualificazione del parco cittadino rappresentano un altro tassello importante: "Stiamo effettuando un censimento del patrimonio arboreo, analizzando lo stato di salute delle piante e pianificando l’introduzione di nuove specie. La manutenzione straordinaria delle aree verdi mira a creare spazi più belli, sicuri e accessibili per tutti i cittadini - dice il sindaco. Per migliorare l’accoglienza turistica, è stata appena completata la nuova biglietteria dell’acropoli, progettata con materiali a basso impatto ambientale e pensata per essere accessibile anche alle persone con disabilità. All’interno, spazi dedicati all’informazione, alla vendita dei biglietti e ai servizi igienici. L’amministrazione ha inoltre avviato lavori di somma urgenza sulla strada del Palagione, acquistato mezzi anti neve, realizzato interventi di antincendio alla biblioteca. Sono in corso progetti di riqualificazione delle aree gioco, in eredità dal progetto Mila Bacci, lavori di asfaltatura di viale Filosofi, in vista della chiusura di San Felice, oltre al ripristino della fontana dei Ponti. "Volterra si conferma una città in movimento, dove la cura del patrimonio storico e l’innovazione infrastrutturale procedono di pari passo, con l’obiettivo di costruire un futuro più sostenibile e vivibile per tutti", conclude il sindaco.

Ilenia Pistolesi