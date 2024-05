Il cane più bello del mondo? E un boxer che si chiama Mika

Pontedera, 4 maggio 2024 – Mika è il cane boxer più bello del mondo. Lo splendido esemplare di Casa Bartolini ha tre anni e dopo aver primeggiato in Germania, Slovenia e Bosnia, ha vinto il titolo più ambito a Zagabria, in Croazia, all’International dog show all Breeds sbaragliando la concorrenza di oltre 25mila esemplari.

Ad accompagnare Mika in Croazia c’è il suo allevatore e conduttore Stefano Bartolini. Il boxer ha il manto tigrato ed è figlio di Zeus di Casa Bartolini e Morgana di Casa Bartolini. La sorella, che è di colore fulvo, è un’altra campionessa. Il nome è stato scelto dalla moglie di Stefano Bartolini che è una fan del cantante Mika. Ogni esemplare viene giudicato per bellezza, caratteristiche fisiche, movimento, espressione e dentatura.

Per noi di Casa Bartolini è una grande soddisfazione aver ottenuto questa nuova vittoria a livello mondiale. che ne segue altre degli anni scorsi. Se Pontedera al mondo è conosciuta per la Vespa, posso assicurare che anche il nostro allevamento di boxer è conosciuto ovunque in tutto il mondo. I nostri cani sono sparsi in tutti e cinque i continenti. Diciamo che siamo la Ferrari per questa bellissima razza".

E se Mika si presentasse al suo allevamento e chiedesse di acquistare il suo omonimo a quattro zampe? "Ne sarei molto felice, certo che glielo venderei, anzi, mia moglie glielo regalerebbe visto che è sua fan sfegatata".

"L’allevamento di Casa Bartolini nasce circa quarant’anni fa quando io e mia moglie Patrizia decidiamo di acquistare un cucciolo di boxer - racconta Stefano Bartolini - L’amore e la passione per questa splendida razza iniziano da subito. Quella per il boxer è una passione che occupa tutto il mio tempo libero. Comincio a fare cucciolate e selezionare stalloni e fattrici, sempre attento alla salute, alla bellezza e al carattere dei miei soggetti. Dopo anni di sacrificio nasce il multicampione Cosmo di Casa Bartolini, un soggetto che si distingue subito per bellezza, carattere ed in seguito per la riproduzione. Cosmo mi regala molti soggetti eccellenti, tra i quali Zeus di Casa Bartolini, anche lui dalle eccellenti qualità morfologiche, caratteriali e riproduttive. Il 15 aprile del 2021, dall’accoppiamento Zeus di Casa Bartolini per Morgana di Casa Bartolini, nasce Mika".

«Inutile dire che i soggetti partecipanti al mondiale di Zagabria erano tutti di una qualità eccezionale, tutti cani di un livello altissimo - conclude Stefano Bartolini - Oggi se sono arrivato a questi risultati lo devo si al mio sacrificio, perché dopo il mio lavoro dedico il resto del tempo ai miei cani. Ma un doveroso ringraziamento va a mia moglie Patrizia, dotata di un occhio eccezionale per i cuccioli".

g.n.