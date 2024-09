Cane resta chiuso sul terrazzo, salvato dai vigili del fuoco

Pontedera, 3 settembre 2024 - Una brutta disavventura è capitata oggi a un cane, che è rimasto chiuso su un terrazzo, fuori da un appartamento al terzo piano. Il fatto è avvenuto questa mattina a Pontedera. Ma fortunatamente non c'è stata nessuna conseguenza grave per l'animale, che è stato raggiunto, liberato e tratto in salvo dai Vigili del fuoco. Allertati i soccorsi, la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta questa mattina, 3 settembre, quando erano circa le ore 10,05. Il terrazzo della casa in questione si trova su Corso Matteotti. Il proprietario non era in casa quando un cane di media taglia è rimasto chiuso sul suo terrazzo esterno di un’abitazione al terzo piano di un appartamento. Quando sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco di Pisa, è stata finalmente aperta la porta d’ingresso della casa, e il cane è stato raggiunto, liberato e tratto in salvo. I vigili del fuoco come gli agenti della polizia municipale a quel punto hanno provato nuovamente a contattare il proprietario, ma visto che risultava irragiungibile per tutto il tempo dell'intervento, hanno provveduto a consegnare il cane alla polizia locale di Pontedera, che hanno preso in consegna l'animale.