Campo sportivo da rifare Maxi lavori a La Rotta Servono 810mila euro

Manto del campo sportivo in erba sintetica, installazione di proiettori a Led, nuovo sistema di videosorveglianza e poi un altro spogliatoio prefabbricato, recinzione area parcheggi oltre all’efficientamento energetico degli spogliatoi esistenti e la rifunzionalizzazione dei magazzini esistenti. Sono questi alcuni degli interventi previsti dal progetto dell’architetto Filippo Fanelli di Avellino per la ristrutturazione del campo sportivo de La Rotta "Arturo e Ivo Braccini". Un maxi intervento da 810.000 euro ripartito in due lotti funzionali. Sono state definite infatti alcune priorità.

"Per la realizzazione dell’intero intervento – si legge nella delibera di giunta dell’amministrazione comunale di Pontedera con la quale si è approvato il progetto – si intende procedere per lotti funzionali privilegiando la sostituzione del manto del campo di gioco, attualmente in erba naturale e fortemente degradato, con un nuovo manto in erba sintetica, la sostituzione dei proiettori attuali con nuovo proiettori a Led, l’installazione di un sistema di videosorveglianza e subordinando gli interventi di ampliamento e ammodernamento degli spogliatoi e magazzini esistenti, di abbattimento barriere architettoniche, di efficientamento energetico, all’ottenimento dei finanziamenti".

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di approfittare dell’"Avviso per contributi per l’impiantistica sportiva 2023" recentemente approvato dalla Regione Toscana e che si riferisce a progetti cantierabili in questo 2023. Cercare, attraverso la propria candidatura, di accedere al finanziamento. Il primo lotto prevede la sostituzione del manto del campo di gioco, attualmente in erba naturale e fortemente degradato, con un nuovo manto in erba sintetica, la sostituzione dei proiettori attuali con nuovi proiettori a Led e l’installazione di un sistema di videosorveglianza, per un importo complessivo di 440mila euro e per il quale è stato richiesto il finanziamento di 400mila euro. Il secondo lotto da 370mila euro subordinato all’ottenimento di quel cofinanziamento prevede invece l’ampliamento e ammodernamento degli spogliatoi e magazzini esistenti, abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico.