Campi solari alla piscina comunale, opportunità per oltre 200 bimbi

PONTEDERA

Tornano i campi solari alla piscina comunale di Pontedera. Un’opportunità per gli oltre 200 bambini che dal 12 giugno sono attesi all’impianto sportivo di via della Costituzione. Il campo estivo acquatico si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e accoglie bambini dai 3 ai 13 anni nel giardino della piscina comunale di Pontedera. "Con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature – spiega Vito Bazi, consigliere provinciale del C.S.I. – i campi solari in piscina diventano la scelta ideale". "Chi non conosce l’elemento acqua lo acquisisce, mentre chi pratica il nuoto come sport va a rafforzare questo approccio. Anche quest’anno – dice Virginia Iannotta, coordinatore corsi nuoto – sono previsti corsi di nuoto, lezioni di pallanuoto e di nuoto sincronizzato durante lo svolgimento delle attività. Ci saranno anche giornate dedicate ad altri sport". Il campo estivo si svolge nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Il prezzo settimanale è di 55 euro, previsti sconti.