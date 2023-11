I campi invernali nelle vacanze, il servizio debutta nel Cuoio. "Importante aiuto alle famiglie"

Santa Croce (Pisa), 2 novembre 2023 – Stavolta non serve un piccolo zaino da portare tutti i giorni con: borraccia d’acqua, cappellino per il sole, giacca impermeabile e crema solare. Il campo non è estivo e di giornate intere al sole cocente non ce ne saranno. Ma è un campo invernale: un servizio di grande rilevanza per le famiglie. Quando ci sono le vacanze, mamme e papà devono fare tanti sforzi organizzativi per gestire i figli e conciliare il loro essere a casa con il lavoro. Succede in estate, quando le vacanze sono lunghissime. Ma succede anche in inverno quando arriva il tanto agognato periodo natalizio. Quest’anno c’è una novità anche a Santa croce. Ed è il sindaco Giulia Deidda ad informare la popolazione ed a spiegare di cosa si tratta.

"Sono davvero orgogliosa di poter comunicare che per la prima volta, durante il periodo natalizio, questa amministrazione comunale organizzerà i centri invernali comunali che si terranno nei sei giorni non festivi del periodo delle vacanze di Natale, ovvero dal 27 dicembre al 4 gennaio – sottolinea il primo cittadino –. Anche se il calendario di quest’anno non ha molti giorni feriali all’interno delle vacanze natalizie abbiamo pensato di mettere un servizio in più a disposizione delle famiglie che con la scuola chiusa si trovano in difficoltà con la gestione dei figli". Ma come funzionerà il tutto? E’ sempre Giulia Deidda a fornire i primi dettagli. "Esattamente come per i centri estivi il servizio sarà diviso in due gruppi: la fascia d’età 3-6 anni sarà accolta al Ciaf Maricò, quella 6-11 anni, invece, alla Scuola Primaria Copernico – dice Deidda –; tutte le bambine e i bambini saranno accolti dai nostri educatori professionisti e usufruiranno del servizio mensa della cucina comunale".

Le iscrizioni saranno possibili dal 3 al 13 novembre all’ufficio scuola del comune dove si potranno chiedere anche tutte le informazioni al riguardo. Intanto quest’anno si comincia così, per la prima volta. Poi l’auspicio dell’amministrazione è quello di rendere duraturo il progetto anche per i prossimi anni. "Un servizio nuovo pensato per i più piccoli – conclude Giulia Deidda: che saprà allietare le feste natalizie anche dei più grandi, con la garanzia della qualità dei nostri servizi educativi".

Carlo Baroni